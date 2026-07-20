واشنطن وطهران.. بين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية

مع تواصل الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها.

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وفي موازاة ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. التقرير يسلط الضوء على تباين المواقف بين واشنطن وطهران وجهود الوسطاء في مقاربات العودة إلى الحل السياسي. تقرير: أسماء النعيم

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المصدر: الجزيرة