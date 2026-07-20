غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية وسط مدينة غزة

أصيب عدد من الأشخاص -بينهم أطفال ونساء- جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع الجلاء الذي يعد شريانا رئيسيا وحيويا يربط وسط مدينة غزة بشمالها، ويشهد تكدسا كبيرا للنازحين والأسواق.

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وقالت مراسلة الجزيرة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الجرحى، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي ضمن تصعيد متواصل تشهده مختلف مناطق القطاع منذ وقف إطلاق النار، ويطال مناطق مكتظة بالسكان وبعيدة عن خطوط التماس. تقرير: نور خالد

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المصدر: الجزيرة