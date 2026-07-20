رحلة شاحنات المساعدات في غزة.. مغامرة محفوفة بالمخاطر

تحولت رحلة سائقي شاحنات المساعدات في غزة إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر يوميا، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

ويؤكد سائقو الشاحنات أنهم يتعرضون لإطلاق النار والاعتداءات والتفتيش المهين، رغم وجود تنسيقات مسبقة لتحركاتهم نحو المعابر. ويتخوف سائقو الشاحنات من تكرار استهدافهم، مما يدفع بعضهم إلى التردد في مواصلة العمل، الأمر الذي يهدد بانخفاض عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. رصد مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة تفاصيل أكثر ونقل معاناة السائقين في هذا التقرير.