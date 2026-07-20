حكومة الاحتلال تسيطر على مواقع أثرية في الضفة الغربية

توسّع حكومة الاحتلال سيطرتها على المواقع الأثرية في الخليل، في خطوة يراها الفلسطينيون جزءا من مخطط يستهدف طمس الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.

ويأتي ذلك بعد قرار إسرائيلي يمنح ما يسمى "هيئة الآثار الإسرائيلية" صلاحيات إدارة عشرات المواقع الأثرية في الضفة الغربية، وسط مخاوف من توسيع السيطرة من الأرض إلى التاريخ، وإعادة صياغة رواية المكان بما يخدم المشروع الاستيطاني. مزيد من التفاصيل في تقرير منتصر نصار.