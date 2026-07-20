اليابان تراهن على الذكاء الاصطناعي لمواجهة نقص الأيدي العاملة

تواجه اليابان أزمة حادة في نقص العمالة بسبب شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد. هذا التراجع يدفع الشركات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الروبوتات.

لذلك، تراهن اليابان على الذكاء الاصطناعي لتوسيع آفاق اقتصادها، بدءا من البنية التحتية وصولا إلى الشركات الناشئة والجامعات، في سباق متسارع لاستعادة الريادة في عصر التكنولوجيا من جهة، ولمواجهة آثار التقلص السكاني الذي تعانيه من جهة أخرى.

تقرير: مها ماتسومورا