أمريكا تصعد غاراتها والضربات تستهدف العمق الإيراني

شنت القوات الأمريكية موجة تاسعة من الغارات على إيران، امتدت من مدن الساحل الجنوبي حتى مواقع في شمال غرب البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها هاجمت مراكز قيادة عسكرية، ومواقع دفاع جوي ومراقبة ساحلية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات، وشبكات اتصالات.

كما قالت إن هجماتها تهدف لكبح قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وفي المقابل يقول الحرس الثوري إنه هاجم ما قال إنها أهداف أمريكية في المنطقة، معلناً تدمير 20 مستودعاً لتمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق بالأردن، كما استهدف بصواريخ باليستية طائرات للجيش الأمريكي بمطار العقبة.

تقرير: نسيبة موسى