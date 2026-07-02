موجة الحر الأوروبية بالأرقام.. كيف تغيرت خريطة الحرارة؟

كانت موجة الحر التي شهدتها أوروبا مؤخرا مشهدا من مستقبل يقترب بسرعة، حيث تكررت هذه الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة بشكل سنوي، بينما تواصل الحكومات التعامل معها كأزمة طارئة.

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ففي فرنسا مثلا، لم يكن الرابع والعشرين يونيو/حزيران 2025 يوما عاديا في تاريخ البلاد لأنه كان أشد أيامها حرارة على الإطلاق وقيل إنه الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل البيانات حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة باليو غربي فرنسا إلى 44 درجة مئوية. تقرير: عبد الله سكر

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المصدر: الجزيرة