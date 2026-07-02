بين قرار العودة والتريث.. آراء المواطنين بشأن العودة إلى مدينة النبطية اللبنانية

رغم وقف إطلاق النار، لا تزال عودة آلاف النازحين من أبناء مدينة النبطية في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة إلى منازلهم، لاسيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

اقرأ المزيد

وتعرضت مدينة النبطية لدمار وخراب طال معظم أرجائها، جراء الغارات الإسرائيلية، ورصدت كاميرا الجزيرة بعض جوانب هذا الدمار، ورصدت آراء المواطنين بشأن العودة إلى مدينتهم وبيوتهم، حيث سارع البعض بهذه العودة، بينما فضل آخرون التريث بسبب الظروف الأمنية. تقرير: كاترين حنا

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة