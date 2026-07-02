انفجار وسط دمشق تفاصيله عبر الخريطة التفاعلية

أسفر انفجار وقع داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية.

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وتزامن الانفجار الذي وقع داخل مقهى شعبي في شارع النصر بمنطقة الحجاز وسط المدينة -ويجري التحقق من طبيعته- مع سماع دوي تلاه تحرك لسيارات الإسعاف والإطفاء التابعة لفوج إطفاء دمشق، في حين فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا منعت بموجبه وسائل الإعلام من الاقتراب من الموقع.

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المصدر: الجزيرة