أوكرانيا والسويد توقعان اتفاقا لشراء مقاتلات من طراز غريبن

تتحول طبيعة الدعم الأوروبي لأوكرانيا من مجرد إرسال السلاح والذخيرة إلى بناء قدرات عسكرية طويلة الأمد، في ظل قناعة متزايدة لدى شمال أوروبا بأن أمن كييف بات جزءا لا يتجزأ من أمنه.

وفي هذا السياق، وقعت أوكرانيا والسويد اتفاقا تاريخيا لشراء 16 مقاتلة من طراز "غريبن إي" بتمويل من قروض أوروبية ومساهمة من المملكة المتحدة، في خطوة لتعزيز القدرات الجوية الأوكرانية.

ويأتي الاتفاق ضمن مساع أوروبية متواصلة لدعم كييف، فيما تؤكد موسكو أنها تأخذ هذا الدعم الغربي في الحسبان ضمن حساباتها العسكرية والدبلوماسية.

تقرير: منال مقبول