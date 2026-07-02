أصوات من غزة.. تفاقم أزمة المياه يضاعف معاناة سكان القطاع

تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة منذ سنوات بشكل متواصل، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاقمت الوضع، ودفعت سكان القطاع إلى حافة كارثة صحية وإنسانية، وباتت المياه النظيفة شحيحة إلى حد الانعدام.

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مما زاد من قسوة الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، تأكيد الأهالي الذين يعانون في الحصول على مياه نظيفة وصالحة للاستخدام أن أزمة المياه بلغت مستويات غير مسبوقة، مطالبين بتوفير المياه بشكل عاجل للتخفيف من معاناتهم اليومية.

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المصدر: الجزيرة