غزة.. مصابون ينظمون وقفة للمطالبة بتسهيل سفرهم للعلاج

نظم عدد من المرضى والمصابين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة العوائق التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام سفرهم لتلقي العلاج بالخارج.

وقال أحد المصابين – خلال الوقفة التي نقلتها الجزيرة مباشر اليوم الأحد – إن الاحتلال يمنع سفره للخارج رغم حاجته لتركيب طرف صناعي بدلا من ذراعه التي بترت خلال الحرب.

وأكد المتحدث أنه لا يريد مغادرة القطاع وإنما يريد السفر من أجل العلاج حتى يتمكن من مواصلة حياته في هذه الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية.

وشارك في الوقفة عدد من المصابين الذين بترت أطرافهم بسبب الحرب، وانتقدوا موقف منظمة الصحة العالمية والحكومات العربية منهم، وصمتها على ما تقوم به إسرائيل ضدهم.

وقال الجريح عبد الرحمن أبو شاويش إنه عمل 8 سنوات كعامل نظافة في مجمع ناصر الطبي، وإنه يطالب اليوم بالحصول على حقه في العلاج كما سبق أن قام بخدمة مرضى غزة.

وناشد أبو شاويش – الذي بترت ساقه اليمنى – المنظمات الدولية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدول العربية التدخل لتسهيل سفر المبتورة أطرافهم في القطاع حتى يكونوا قادرين على مواصلة حياتهم.