بريطانيا.. مظاهرة تطالب بيرنهام بوقف الإبادة في غزة

تظاهر الآلاف في العاصمة البريطانية لندن؛ لمطالبة رئيس الحكومة القادم أندي بيرنهام بوقف ما يصفونه بالإبادة الجماعية في غزة.

وجاءت المظاهرة قبل يومين من تسلم بيرنام السلطة خلفا لكير ستارمر. وطالب المتظاهرون بيرنام بعدم الاكتفاء بالاعتذار عن أخطاء حكومة ستارمر في التعامل مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، بل بالإقرار بأنها إبادة جماعية وبوقف ما سموه بتواطؤ بريطانيا فيها. تفاصيل أكثر في تقرير أسد الله الصاوي.