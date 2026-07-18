ماراثون الذكاء الاصطناعي ومعادلة السيطرة العالمية بين واشنطن وبكين

تنافس محموم بين الولايات المتحدة والصين على ريادة قطاع الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع انطلاق المؤتمر العالمي في شنغهاي.

يبرز تقرير شيماء أبو زيد رسائل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرافضة للاحتكار والدعوة للتعاون الدولي، في وقت تفرض فيه واشنطن قيودا صارمة على تصدير الرقائق المتطورة.

كما يسلط الضوء على تباين إستراتيجيات القطبين بين الهيمنة الأمريكية على النماذج العملاقة والتركيز الصيني على الروبوتات والأنظمة المفتوحة، وصولا إلى إعلان بكين إنشاء منظمة التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي بمشاركة روسيا و29 دولة أخرى.

قراءة: إيناس البوسعيدي