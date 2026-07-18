صراع قضائي لمنع احتكار الإعلام وهوليوود بأمريكا.. ما القصة؟

معركة قانونية وقضائية متصاعدة في الولايات المتحدة إثر طعن ولايات ديمقراطية ونقابة كتاب السيناريو في صفقة استحواذ شركة “باراماونت سكاي دانس” على “وارنر براذرز ديسكفري” البالغة قيمتها 110 مليارات دولار.

يسلط تقرير عمرو النجار الضوء على نظر المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا في طلب عاجل لوقف الصفقة وسط مخاوف من تشكيل نفوذ احتكاري يهدد الإبداع وسوق العمل، ومحاذير سياسية من سيطرة عائلة إليسون المقربة من الرئيس ترمب على إمبراطورية إعلامية ضخمة تضم شبكتي "CNN" و"CBS News" وأكبر إستوديوهات هوليوود.

قراءة: مريم أوباييش