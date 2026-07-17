هجمات في بحر آزوف واضطراب سياسي في كييف بعد استقالة وزير الدفاع

تطورات ميدانية وسياسية في أوكرانيا، إذ أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تدمير ناقلات نفط وغاز تابعة لأسطول الظل الروسي في بحر آزوف، بالتزامن مع قصف باليستي روسي عنيف استهدف العاصمة كييف.

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وفي غضون ذلك، تواجه كييف أزمة سياسية داخلية واحتجاجات بعد إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف ورئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو. في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 300 مليون يورو (نحو 324 مليون دولار) والتعاون مع السويد لتزويد أوكرانيا بـ16 طائرة متطورة، وسط تأكيد الكرملين غياب مؤشرات السلام. تقرير: عمرو النجار قراءة: طارق نهاد

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المصدر: الجزيرة