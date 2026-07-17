فاجعة بالجزائر.. حريق بدار أيتام يخلف عددا من القتلى والجرحى

فاجعة إنسانية تهز العاصمة الجزائرية إثر اندلاع حريق داخل مؤسسة للطفولة المسعفة ببلدية المحمدية، أسفر في حصيلة مؤقتة عن وفاة 11 شخصا، بينهم أطفال، وإصابة 19 آخرا بحروق متفاوتة الخطورة.

اقرأ المزيد

يستعرض التقرير الجهود التي بذلتها فرق الحماية المدنية في السيطرة على النيران وتطويقها، وتحركات النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث الأليم، الذي يأتي بالتزامن مع موجة حر استثنائية وقبة حرارية تضرب البلاد وتتسبب في اندلاع حرائق وضغط شديد على شبكة الكهرباء. تقرير: عارف قدادرة

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة