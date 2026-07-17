عقيدتان.. أمريكية وإيرانية بشأن تأمين هرمز أو إغلاقه.. ما هما؟

تعتمد الولايات المتحدة وإيران على عقيدتين عسكريتين مختلفتين، تلقيان بظلالهما على الحرب.

الولايات المتحدة تتبع تقليديا مبدأ السيطرة الكاملة، سفن وبوارج وطائرات للاستطلاع وأخرى مقاتلة ودفاع جوي يتيح لها السيطرة على المضيق، والسماح للسفن التجارية بالعبور أو منعها.

في حين تعتمد إيران عقيدة مختلفة، تتمثل في منع الوصول وحرمان الحركة، ولا تهدف إلى السيطرة الكاملة، بل فقط جعل التحرك مكلفا وخطرا وليس مستحيلا.

كيف تعمل هاتان العقيدتان في تأمين فتح مضيق هرمز أو إغلاقه؟ وما الأسلحة المستخدمة فيهما؟

تقرير: محمود الكن