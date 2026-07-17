عبر الخريطة التفاعلية.. رصد لأبرز مواقع القصف الأمريكي على جنوب إيران

توسعت خريطة الأهداف الأمريكية داخل إيران تدريجيا من السواحل الجنوبية إلى عمق البلاد، في تصعيد عسكري متواصل ترافق مع رفع عدد الأهداف اليومية.

وتظهر الخريطة التفاعلية تركّز الضربات على هرمزغان وسيستان وبلوشستان، واستهداف جسور وسكك حديدية ومطار، في تصعيد يطال البنية التحتية وشبكات النقل، ولا سيما في محيط مضيق هرمز.

وتكشف الضربات عن توسع واضح في نطاق العمليات الأمريكية، مع تركيز متزايد على عُقد المواصلات وخطوط الإمداد، بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.