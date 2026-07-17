خريطة تفاعلية توضح المواقع المستهدفة في التصعيد الأمريكي الإيراني

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وذكرت وكالة “مهر” أن جزيرة قشم وبندر عباس والأهواز ومحافظة بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، وأضاف أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه السفن التجارية.

من ناحيته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف جنوبي سوريا، واستهدف بالصواريخ والمسيّرات المقاتلات الأمريكية وطائرات تزويد الوقود المستقرة في الأردن في مرحلتين.

كما قال الحرس الثوري إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في سلطنة عُمان، ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت.

تقديم: محمد رمال