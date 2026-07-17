ترتيبات أمنية في المناطق التجريبية وسجال بلبنان بشأن مآلات تفاوض روما

تطورات المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل عقب الجولة السادسة من مفاوضات روما والتحضير لاجتماع تكميلي عسكري برعاية أمريكية لتحديد آليات “المناطق التجريبية”.

يرصد التقرير انتشار الجيش اللبناني ميدانيا في قضاء بنت جبيل، وسط انقسام داخلي حاد حول مخرجات التفاوض؛ بين تيار رسمي يعول على ضمانات واشنطن وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، وموقف حزب الله الرافض لأي ترتيبات أمنية شمال الليطاني أو تقديم ما يصفها بالتنازلات المجانية، في ظل مخاوف من شروط أمريكية تتعلق بسلاح الحزب وسياق إقليمي مشحون بالمواجهة بين واشنطن وطهران.

تقرير: كارمن جوخدار