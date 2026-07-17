تأثير إسرائيل في تعقيدات ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية

تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وجه فيها انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لبعض عناصر الحكومة الإسرائيلية بشأن سعيهم لإفشال المفاوضات مع طهران.

اتهام إسرائيل بأنها المستفيد الأكبر من فشل التفاوض وانهيار أي اتفاق مع طهران له من يتبناه داخل الأوساط الإيرانية، إذ يرى رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن إفشال المفاوضات يخدم مصالح إسرائيل، مشددا على ضرورة استخدام الدبلوماسية لترسيخ الأمن القومي بعيدا عن المزايدات الفئوية.

تقرير: أزهار أحمد