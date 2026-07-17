آلاف الخريجين يتظاهرون في العراق للمطالبة بالتوظيف الحكومي

تتواصل التظاهرات الشبابية في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بتعيين الخريجين وحملة الشهادات في القطاع الحكومي، وذلك بالتزامن مع أزمة مالية خانقة يمر بها العراق جراء تراجع إيرادات النفط.

يستعرض التقرير حجم التضخم في الجهاز الوظيفي للدولة الذي يضم أكثر من 4 ملايين موظف، مع تسليط الضوء على خطط مجلس الخدمة الاتحادي لتوفير بدائل توظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص وخارج البلاد، في ظل توقعات ببلوغ عدد الخريجين نحو مليون سنويا بحلول عام 2030.

تقرير: سامر الكبيسي