وقفة تضامنية مع مرضى الكلى في قطاع غزة

يواجه مرضى الكلى في قطاع غزة أحوالا قاسية جدا جراء نقص الأدوية، لذلك أطلقوا صرخة لإنقاذ حياتهم من الموت البطيء.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، طالب المشاركون فيها بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، والسماح للمرضى بالسفر لتلقي العلاج.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإنقاذ مرضى الكلى وفك الحصار عن قطاع غزة، محذرين من تدهور أوضاعهم الصحية في ظل نقص الأدوية وتعطل جزء من خدمات الغسيل الكلوي.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات الطبية في قطاع غزة نقصا حادا في المعدات والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي استهدفت خلالها مرافق وزارة الصحة ومركباتها، وفق تقارير حقوقية ورسمية.