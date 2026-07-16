وقفة أمام الخارجية الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية

نظم عدد من الناشطين وقفة أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية المحتجزة في سجون الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2024، الدكتور حسام أبو صفية خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى خلال حرب الإبادة الجماعية.

وطالب محامي أبو صفية ومنظمات حقوقية عدة الاحتلال بضرورة الإفراج عن الدكتور أبو صفية خاصة بعد التدهور الشديد في حالته الصحية نتيجة سوء المعاملة ومنعه من تناول أدويته.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب أبا صفية عُرف بمواقفه الإنسانية، إذ كان من بين الأطباء الذين رفضوا مغادرة مستشفى كمال عدوان وآثر البقاء إلى جانب العشرات من الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا تحت رعايته، وذلك إبان أوامر الإخلاء التي فرضها الجيش الإسرائيلي عام 2023 خلال حرب الإبادة الجماعية.