نبذة عن إمكانات ومقومات الجيش اللبناني وقدراته العسكرية

يعود تأسيس الجيش اللبناني إلى 1 أغسطس/آب 1945، مباشرة بعد استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، ويُحتفل به سنويا يوما وطنيا للجيش.

وكان مكونا حينها من نحو 3500 عنصر، ضمن أفواج مشاة وخيالة ومدرعات ومدفعية محدودة من مخلفات الجيش الفرنسي.

وخلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، تعرض الجيش اللبناني لانقسامات أثرت في تماسكه قبل أن يُعاد توحيده على أسس وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية بعد اتفاق الطائف عام 1989.

وأمام قيود مالية تحد من قدرته على التسليح، يعتمد الجيش بنسبة كبيرة على المساعدات العسكرية الدولية والهبات، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية كقطر والأردن.

تقرير: جعفر سلمات