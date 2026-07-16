لماذا توسع الولايات المتحدة بنك أهدافها العسكرية في إيران؟

توسعت خريطة الأهداف الأمريكية داخل إيران تدريجيا من السواحل الجنوبية إلى عمق البلاد، في تصعيد عسكري متواصل ترافق مع رفع عدد الأهداف اليومية.

اقرأ المزيد

وسط مؤشرات على انتقال الضربات من استهداف القدرات المرتبطة بمضيق هرمز إلى مواقع عسكرية ولوجستية واقتصادية، وصولا إلى التلويح باستهداف منشآت نووية وبنى تحتية حيوية. وبينما تؤكد واشنطن أن التصعيد يهدف إلى زيادة الضغط على طهران وإعادتها إلى المفاوضات، يثير اتساع بنك الأهداف وطبيعة المواقع المستهدفة تساؤلات بشأن الأهداف الإستراتيجية للحملة وحدودها واحتمالات انزلاقها إلى مواجهة أوسع. تقرير: شيماء بوعلام

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة