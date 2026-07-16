تحصينات أوكرانية جديدة في خاركيف وسط موجة نزوح متصاعدة

تشهد مناطق جديدة في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا قيام الجيش الأوكراني بحفر خنادق وتجهيز خطوط دفاعية جديدة في مناطق تبعد أحيانا 50 كيلومترا عن الجبهات، لكنه يقول إن هذا إجراء احترازي لا بد منه.

رافق ذلك ارتفاع في أعداد النازحين من تلك البلدات، وهو ما شكّل عبئا على المؤسسات الحكومية والأهلية التي تحاول تأمين احتياجات هذه الأعداد الجديدة من النازحين.

ولتسليط الضوء على هذه التطورات الميدانية، زار فريق الجزيرة تلك الخطوط الدفاعية، واطلع على أحوال النازحين في تلك المناطق.

تقرير: عمر الحاج