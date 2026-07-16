النازحون في مدينة الأبيض غرب السودان يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة

تتصاعد معاناة النازحين في مدينة الأبيض السودانية، حيث يواجه عشرات آلاف الفارين من وطأة المعارك والانتهاكات ظروفا معيشية صعبة، تتزامن مع شح حاد في الاحتياجات الأساسية داخل المخيمات.

وعلاوة على ذلك، يواجه هؤلاء النازحون نقصا شديدا في الغذاء والماء والرعاية الصحية، ناهيك عن انعدام الأمن.

وأمام هذا الواقع وجه النازحون نداءات إلى المنظمات الأممية والإغاثية، إضافة إلى المبادرات الطوعية، بضرورة التدخل العاجل ومضاعفة المساعدات الإنسانية لتقديم إغاثة تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة لإنقاذ آلاف الأسر المنكوبة.