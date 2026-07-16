استهداف ناقلة نفط داخل المياه الإقليمية العراقية.. ما التفاصيل؟

أعلنت هيئة الموانئ العراقية إيقاف العمل في ميناء البصرة الرئيسي والمنشآت المساندة له، إثر انفجار طائرة مسيَّرة بالقرب من ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا.

وأثار استهداف ناقلة نفط مخاوف من اتساع تداعيات التصعيد في مضيق هرمز، وسط تساؤلات بشأن الرسائل السياسية والاقتصادية الكامنة وراء الهجوم، وانعكاساته على علاقات بغداد الإقليمية والدولية وخياراتها لتنويع منافذ تصدير النفط بعيدا عن المضيق.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع تصعيد عسكري متسارع وتطبيق الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الحيوية مثل تشابهار وبندر عباس.

تقديم: سلام خضر