وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال

نظمت الكوادر الصحية وممثلو وزارة الصحة الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحات وبين أنقاض مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، دعما للأطباء والكوادر الطبية المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن زملائهم الأسرى، كما نددوا بظروف اعتقالهم واستمرار احتجاز المئات من الطواقم الطبية منذ فترات طويلة.

وشارك في الوقفة عشرات الأطباء والممرضين والمسعفين، في رسالة رمزية أكدت تمسكهم برسالتهم الإنسانية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي، معتبرين أن استهداف واعتقال الكوادر الطبية يشكل خرقا للقوانين الدولية التي تكفل حمايتهم أثناء النزاعات.

من جانبها، أكدت زوجة الطبيب الراحل عدنان البرش أن مشاركتها في الوقفة تأتي وفاء وعهدا للأسرى، وطالبت بضغط دولي للسماح بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال وإدخال المعدات الطبية لمستشفيات غزة.

كما طالب مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سليمة بالإفراج عن زملائه: الطبيب غسان أبو زهري -وهو الوحيد الذي كان يزرع مفاصل للمرضى- والدكتور حسام أبو صفية استشاري طب الأطفال، والطبيب أكرم أبو عودة استشاري طب العظام، والطبيب ناهض أبو طعيمة مدير مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة.