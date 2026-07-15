ماذا كشفت أرقام الملاحة عن تأثير التصعيد في مضيق هرمز؟

تطورات عسكرية متتالية ألقت بظلالها على حركة الملاحة في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، مضيق هرمز، بعد انفراج قصير أعقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 يونيو/حزيران.

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يرصد التقرير نتائج تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة، استنادا إلى بيانات منصة "كبلر" المتخصصة في الشحن البحري، لرصد التغيرات في حركة السفن وعبور النفط عبر مضيق هرمز خلال الفترة الممتدة من إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على إيران.

تقرير: عبد الله سكر

قراءة: ميساء الفطناسي

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المصدر: الجزيرة