كيف توسعت إسرائيل داخل قطاع غزة؟

تحاصر قوات الاحتلال سكان قطاع غزة بمحاور عسكرية وحواجز وخطوط بألوان متنوعة، ولم يعد الخط الأصفر في غزة خطا وهميا على الخريطة بقدر ما أصبح واقعا يفرضه جيش الاحتلال على شكل حواجز ترابية في القطاع.

ووفقا لتقرير الجزيرة، فإن المساحة المتاحة لسكان غزة تقلصت إلى نحو 133 كيلومترا مربعا فقط من أصل 365، أي بنسبة 36%.

ويعني هذا أن ما يقارب مليوني فلسطيني يتقاسمون هذه الرقعة الضيقة، في واقع يضع البنية التحتية والموارد المتاحة تحت ضغط بمقدار ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، وسط ظروف إنسانية كارثية تفتقر إلى المساكن والمياه والخدمات الإنسانية الأساسية.

تقرير: عبد الله سكر

قراءة: أسماء النعيم