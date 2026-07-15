حدث تاريخي.. إزالة السياج الحدودي بين إسبانيا وإقليم جبل طارق

أُزيلت الحدود بين إسبانيا وإقليم جبل طارق البريطاني، تنفيذا للاتفاق بين بريطانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، لتنظيم عمليات العبور بين الجانبين.

ويقضي الاتفاق بمشاركة إسبانيا في التحقق من تأشيرات الداخلين إلى جبل طارق، مقابل السماح بحرية الحركة بين الإقليم البريطاني والأراضي الإسبانية.

ويقع جبل طارق – الإقليم البريطاني المتنازع عليه الذي يقطنه 38 ألف نسمة – في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة إيبيريا، في موقع إستراتيجي على بُعد أميال قليلة من المغرب، حيث يلتقي المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط.

تقرير: أسد الله الصاوي