تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وسط جهود مكثفة لاحتوائه

يعاود فيروس إيبولا ظهوره في إقليم إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية، مخلفا العديد من الضحايا في أوساط الأسر المتضررة.

وفي محاولة لاحتواء تفشي الوباء ومنع انتقال العدوى للسكان، تتخذ الفرق الصحية إجراءات صارمة، تمنع اقتراب العائلات من جثامين الموتى.

كما يواجه الأطباء صعوبات كبيرة، خاصة مع وجود حالات إصابة بين الطواقم الطبية، مما يزيد من تعقيد جهود الاحتواء.

ومع اتساع رقعة تفشي الوباء، تؤكد السلطات أنها كثفت إجراءات الاستجابة داعية السكان إلى مزيد من التعاون.

تقرير: فضل عبد الرزاق