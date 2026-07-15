تواصل جهود البحث عن مفقودين في نهر الفرات بعد غرق عبّارة

تواصل فرق الدفاع المدني السوري عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق عبّارة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور، أودت بحياة 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

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وتشرف وزارة الدفاع السورية -بالتعاون مع نظيرتها التركية في محاولة لتأمين ممرات بديلة- على تجهيز جسر حربي مؤقت بالقرب من جسر دير الزور المعلق الشهير الذي دُمِّر خلال سنوات الحرب. تقرير: محمد حسن

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المصدر: الجزيرة