أزمة مياه خانقة تضرب مدينة الأبيض السودانية

تحولت مياه الشرب في السودان إلى مورد نادر يتصارع عليه النازحون في مدن أنهكها القصف، وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالسودان تبرز المشكلة بوضوح.

اقرأ المزيد

حيث يواجه السكان شحا في إمدادات المياه عقب هجوم قوات الدعم السريع على مصادر المياه بالريف الجنوبي للمدينة.

وحسب تقديرات حكومية، ترزح مدينة الأبيض تحت وطأة عجز في المياه يصل إلى 70%، ولسد العجز تتحدث السلطات عن خطة لحفر أكثر من 60 بئرا مع توفير نحو 50 محطة للتحلية كخطة إسعافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه. تقرير: أسامة سيد أحمد

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة