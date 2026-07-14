من رماد الحرائق إلى الإعمار.. إسبانيا تتحرك لإغاثة متضرري إقليم الأندلس

تعهد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بتخصيص الموارد اللازمة لإعادة بناء المناطق المتضررة من حرائق الغابات في منطقة ألميريا بإقليم الأندلس جنوب شرقي البلاد.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت السيطرة على الحرائق التي أدت إلى مصرع العشرات وتدمير المنازل والممتلكات، كما ألحقت حرائق الغابات أضرارا جسيمة بالأراضي الزراعية.

ويأتي الحريق في وقت تعاني فيه إسبانيا من موجة حر، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى إطلاق تحذيرات، بعضها خاص بمناطق في الأندلس خلال الأيام الأخيرة.

تقرير: أسد الله الصاوي