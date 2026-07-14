تفاقم الأزمة الصحية في السودان جراء استمرار المعارك

يشهد السودان وضعا صحيا حرجا يتفاقم يوما بعد يوم، وتشير التقارير الأممية إلى حاجة نحو 30 مليون سوداني إلى المساعدة الصحية العاجلة، في وقت تواجه فيه المنظمات صعوبة في الوصول الإنساني ونقصا في التمويل.

قالت وزيرة الصحة في ولاية شمال كردفان إيمان مالك للجزيرة، إن الوزارة سجلت ستمئة إصابة بالكوليرا بينها إحدى وعشرون وفاة، في إدارية المزروب بمحلية غرب بارا.

في وقت تزداد المخاوف الصحية مع دخول موسم الخريف، إذ تحذر المنظمات الإنسانية من أن الأمطار والفيضانات ونقص خدمات الصرف الصحي خاصة في مناطق النزوح قد تؤدي إلى انتشار الملاريا والأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من الأوبئة.

تقرير: أسامة محمد