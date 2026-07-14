تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية رغم الرفض الدولي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ميزانية ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت (Yedioth Ahronoth) بأن المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي وافق قبل نحو شهر على إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بميزانية قدرها 1.3 مليار شيكل (نحو 351 مليون دولار).

في الأثناء تتصاعد الإدانات الدولية بشأن الاستيطان، إذ قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها تعمل على توسيع منظومة العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، بما يتوافق مع القانون الدولي.

تقرير: عمرو النجار

قراءة: إيناس بوسعيدي