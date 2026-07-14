بالأرقام.. الحرب تُكبِّد اقتصاد غزة فاتورة خسائر باهظة

تعرض اقتصاد قطاع غزة لخسائر هائلة؛ إذ تكشف الأرقام حجم الخسائر التي ضربت القطاعات الإنتاجية بشكل غير مسبوق جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، مما يهدد الأمن الغذائي.

ومن بينها القطاع الزراعي الذي تعرض خلال حرب الإبادة الشاملة لدمار واسع النطاق، أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية الإنتاجية الزراعية، وشملت المراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب الزراعية ومنشآت معالجة المياه.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني بلغت نسبة الأضرار نحو 90%، كما طال الدمار قطاع الثروة السمكية، حيث تضررت نحو 1700 وسيلة صيد بحرية، ما أدى إلى توقف شبه كامل لأنشطة الصيد والإنتاج السمكي.

تقرير: علاء عياد