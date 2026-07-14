الولايات المتحدة توسع ضرباتها ضد إيران.. التفاصيل عبر الخريطة التفاعلية

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، في عملية استهدفت مواقع عسكرية. في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز.

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وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترمب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها أن الضربات نُفِّذت باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، وطالت أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية، ومواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى قدرات بحرية.

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المصدر: الجزيرة