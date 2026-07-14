آلاف النازحين يغادرون الدمازين السودانية بعد عودة الهدوء لمناطقهم

تحتضن مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان عددا كبيرا من النازحين وصلوا إليها بعد المواجهات التي شهدتها مدن متاخمة لها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

اقرأ المزيد

وقالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسمة عبد الكريم للجزيرة إن مدينة الدمازين لا تزال تستقبل نازحين، وذلك بالتزامن مع توديعها أكثر من 5000 أسرة عادت إلى مناطقها الأصلية بمحافظة التضامن خلال الأشهر الماضية. تقرير: وضاح الطاهر

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة