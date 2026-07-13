من حقل الشمال إلى العالمية.. قصة صعود قطر كقوة في سوق الغاز

تمثل النهضة التنموية الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قصة نجاح استثنائية في تاريخ الدول الحديثة.

لم تكن طفرة وليدة الصدفة، بل جاءت تجسيدا لرؤية استشرافية ثاقبة، إذ أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية للبلاد تكمن في الاستغلال الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية، وفي مقدمتها غاز حقل الشمال. ومن خلال إطلاق مشاريع الغاز العملاقة وتطويرها، نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية وصناعية غير مسبوقة، وتحولت في غضون سنوات قليلة إلى أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وكانت تلك الرؤية حجر الأساس لتشييد نهضة شاملة رسخت مكانة قطر على الخريطة العالمية.

تقرير: أحمد مرزوق