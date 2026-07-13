مجلس الشعب السوري يبدأ أعماله بانتخاب هيئة رئاسته الجديدة

انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات أعضاء المجلس البالغة 206 أصوات.

وعقب انتخاب العواك رئيسا للمجلس، أجرى مجلس الشعب انتخابات لاختيار نائبي الرئيس، وأسفرت عن فوز مصطفى موسى ومادونا بشارة بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات.

وقال مراسل الجزيرة إن الجلسة استُهلّت بكلمة للرئيس السوري أحمد الشرع قبل أن يؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية إيذانا بانطلاق عمل السلطة التشريعية في البلاد.

تقرير: أدهم أبو الحسام