لماذا تخطط كندا لاستقبال مزيد من المهاجرين خلال العامين المقبلين؟

كندا -البلد الأكثر استقطابا للمهاجرين في العالم- أعلنت عزمها على استقبال نحو نصف مليون مهاجر في العامين المقبلين، في خطة حكومية تستند إلى حاجة البلاد إلى السكان والمهارات وامتداد مساحتها الجغرافية.

التقرير يسلط الضوء على الفسيفساء العرقية والاجتماعية في كندا التي تضم أكثر من 450 مجموعة عرقية وثقافية مختلفة يعيش أفرادها ضمن مجتمع يناهز تعداده 40 مليون نسمة.

ويستند هذا التنوع إلى مزيج من السكان الأصليين، الذين لا تتجاوز نسبتهم 5 في المئة، إلى جانب أصول أوروبية وموجات متعاقبة من المهاجرين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

تقرير: أزهار أحمد