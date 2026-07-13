المفوضية الأوروبية تطلق مبادرة لدعم تعافي غزة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إطلاق “مبادرة فريق غزة”، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي ترأسته مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويكا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وبمشاركة وفود من 65 دولة ومنظمة دولية، تهدف المبادرة الجديدة إلى جمع مساهمات مالية بقيمة 883.6 مليون يورو (نحو مليار دولار)، لتنسيق جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، استنادا إلى "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات" الصادر في أبريل/نيسان 2026 عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف توحيد جهود المانحين وتسريع تنفيذ مشروعات التعافي.

تقرير: علاء عياد

قراءة: زاهر علي