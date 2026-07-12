مسقط تستضيف مباحثات عمانية إيرانية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز

استضافت سلطنة عمان مباحثات معلنة ترأسها وزيرا خارجية عمان وإيران، ركزت على أمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مضيق هرمز وضمان سلامتها في ضوء المستجدات الأخيرة.

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وأوضح مراسل الجزيرة سمير النمري أن الجانبين اتفقا على مواصلة المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصل إلى تفاهمات تتوافق مع القانون الدولي. كما جدد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي التزام مسقط باتفاقية قانون البحار ورفضها فرض أي رسوم على عبور السفن باستثناء رسوم الخدمات البحرية التطوعية.

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المصدر: الجزيرة