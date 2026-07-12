تصعيد هرمز يربك الدبلوماسية.. ضربات متبادلة تعصف بجهود التهدئة

تداخلت التحركات الدبلوماسية مع التصعيد العسكري حول مضيق هرمز، بعدما جاءت أحداث 10 يوليو/تموز لتلقي بظلالها على الجهود الرامية لخفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

فبعد لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي في مسقط، والذي خُصص لبحث ترتيبات الملاحة في المضيق، كشف موقع "أكسيوس" (Axios) عن مقترح عماني يقضي بتشغيل مساري الملاحة الجنوبي والشمالي، قبل أن يشير إلى أن طهران أرجأت حسمه لإجراء مشاورات داخلية.

وبعد ساعات، أعلنت وكالة "فارس" أن بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ "كروز" (Cruise) سفينة وصفتها بـ"المخالفة"، في خطوة ربطها مراقبون بمفاوضات مسقط. وأعقب ذلك موجة ضربات أمريكية واسعة استهدفت مواقع في وسط وجنوب وجنوب شرقي إيران، بينها مناطق دخلت دائرة الاستهداف للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، كما طالت محيط منشآت اقتصادية حيوية في خوزستان وبوشهر.

وفي المقابل، أعلنت خمس دول خليجية والأردن اعتراض هجمات جوية، فيما اكتسب استهداف محافظة مسندم العمانية، بعد ساعات من مغادرة عراقجي مسقط، أهمية خاصة باعتباره تطورا يطال الدولة التي تقود جهود الوساطة.

سلام خضر