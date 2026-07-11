شاهد.. لحظة انهيار طريق في ريزا التركية ونجاة سيارة بأعجوبة

وثقت كاميرات مراقبة لحظات حبست الأنفاس في ولاية ريزا شمال شرق تركيا، بعدما انهار جزء من أحد الطرق في اللحظة نفسها التي كانت تعبره فيها سيارة، لتنتهي الحادثة بنجاة ركابها بأعجوبة.

وأظهرت المشاهد السيارة وهي تمر فوق الطريق في حي إسلام باشا بمنطقة ريزا المركزية، قبل أن ينهار جزء كبير منه بعد ثوان قليلة، إثر انهيار الجدار الحجري لمبنى سكن طلابي قيد الإنشاء يقع أسفل الطريق، ما أدى إلى انهيار التربة وانجراف جزء من الشارع.

وسارعت السلطات التركية إلى إخلاء مبنيي "توبتشو" و"دنيزغورين" المطلين على الجزء المنهار من الطريق، كإجراء احترازي خشية حدوث انهيارات إضافية قد تهدد سلامة السكان.

كما فرضت الأجهزة المختصة طوقا أمنيا واسعا حول موقع الحادث، وأغلقت المنطقة أمام حركة المرور، فيما باشرت الفرق الفنية والهندسية تقييم الأضرار والوقوف على أسباب الانهيار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأثارت اللقطات التي وثقتها كاميرا مراقبة أحد المباني المجاورة تفاعلا واسعا، بعدما أظهرت الفارق الزمني الضئيل بين مرور السيارة وانهيار الطريق، في مشهد جسد كيف يمكن لثوان معدودة أن تفصل بين النجاة وكارثة محققة.